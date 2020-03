Zwischen Reichenbach und Egesheim gab es am vergangenen Montagmorgen einen LKW-Unfall. Laut einer Polizeimeldung verlor der 51-Jährige LKW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dort kippte das Fahrzeug an der Böschung um. Der LKW-Fahrer hatte sich angeschnallt und blieb so vor schwereren Verletzungen verschont. Die freiwillige Feuerwehr Reichenbach befreite den 51-Jährigen mit Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr Gosheim aus seinem Führerhaus. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in eine Unfallklinik gebracht.

Foto: Richard Moosbrucker