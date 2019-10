Beim Abladen ist am Donnerstag in der Thieringer Straße ein Lkw-Fahrer von seinem Hubwagen eingeklemmt und verletzt worden. Gegen 11.45 Uhr lud der 49-Jährige eine schwere Palette ab. Zuvor hatte er seinen Lastwagen laut Polizei rückwärts an die Laderampe der Firma gefahren und die Bordwand abgesenkt. Diese lag leicht überlappend auf der Rampe auf. Als der Mann mit dem Hubwagen über die Bordwand fuhr, ging sein Lastwagen wegen des zu hohen Gewichts der Ladung „in die Federn“, so die Polizei. Das hatte zur Folge, dass die Bordwand von der Rampe rutschte und sich unkontrolliert absenkte. Dabei wurden die Beine des 49-Jährigen zwischen „Ameise“ und Laderampe eingeklemmt. Der Fahrer erlitt schmerzhafte Verletzungen an beiden Beinen, die im Krankenhaus versorgt werden mussten.