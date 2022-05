Live-Kochen in der Stadthalle Rottweil

Dass sich Genuss, Nachhaltigkeit und gesunde Ernährung nicht ausschließen müssen, stellen Profikoch Daniel Richter und die AOK-Ernährungsberaterin Heidrun Zeller-Thorn am 11. Juli um 18.30 Uhr bei der AOK-Kochshow in der Rottweiler Stadthalle unter Beweis.Die Ernährungsprofis zeigen, wie einfach kochen ist und wie schnell eine köstliche Mahlzeit zubereitet wird. Dabei sind die Rezepte bodenständig und kreativ. „Genuss beginnt schon beim Kochen“, so der 35-jährige Profikoch Daniel Richter.

Für die Nachhaltigkeit verwendet er die guten und gesunden Produkte aus dem Schwarzwald, die es in vielen Hofläden und örtlichen Lebensmittelgeschäften zu kaufen gibt. „Wer bewusst einkauft, kauft auch saisonales Obst und Gemüse ein. Dabei unterstützt man die Landwirte und Erzeuger in der Region“, so die AOK-Ernährungsexpertin Heidrun Zeller-Thorn. Das Bühnen-Team der Kochshow macht den Besuchern Lust aufs Kochen und stellt neue Rezepte vor. Ergänzend dazu gibt die AOK-Ernährungsfachkraft reichlich Tipps für eine gesundheitsbewusste Ernährung sowie Tricks, um schon beim Einkauf alles richtig zu machen. Alle zubereiteten Gerichte dürfen von den Besuchern probiert werden. Der Eintritt ist kostenfrei.