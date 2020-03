„Liederkranz“ verschiebt Jubiläumsfeier

Der Männergesangverein „Liederkranz“ Deilingen hat sich entschieden, den für 21. März geplanten Liederabend abzusagen, um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus präventiv einzudämmen und zu minimieren.

Da der Redaktionsschluss schon verstrichen war, wurde im wöchentlichen Mitteilungsblatt der Gemeinde noch die Werbung für den Liederabend veröffentlicht. „Obwohl zu diesem Zeitpunkt im Landkreis Tuttlingen noch kein Coronafall bekannt war hatten wir kein gutes Gefühl unsere Veranstaltung anlässlich des 140-jährigen Jubiläums durchzuführen“, so der Liederkranz in einer Pressemitteilung. Bereits am Mittwoch vergangener Woche war die Entscheidung gefallen. „Auf Grund der nun überdynamischen Entwicklung der Corona-Epidemie hat es sich nun gezeigt, dass die Entscheidung richtig war.“

Als Ersatztermin für die Jubiläumsfeier hat der Gesangverein den 11. Juli vorgesehen. Singstunden finden bis auf weiteres nicht statt. Auch die Generalversammlung am 4. April wird auf unbestimmte Zeit verschoben.