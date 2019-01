Liederkranz Gosheim belohnt Treue und Einsatz der Sänger

Der Liederkranz Gosheim hat in der „Krone“ bei der Generalversammlung auf 2018 zurückgeblickt. Reinhold Schuler zeigte sich mit dem Verlauf des Jahres sehr zufrieden und verwies auf die Berichte seiner Vorstandsmitglieder im Schriftführer- und Kassenamt, sowie auf die Bewertung des Jahres durch Dirigentin Anita Winz. Der Verein habe derzeit 118 Mitglieder.

In den verschiedenen Chorformationen sängen 19 Frauen und 20 Männer. Der Gemischte Chor probte 42 Mal, der Männerchor 20 und die D´Tschäss-Schwoaba 28 Mal.

Heidi Schön fasste das vergangene Jahr in ihrem Schriftführerbericht zusammen. Die Aktivitäten reichten von der Beteiligung am Narrentreffen, der Mitwirkung an der Fasnet, einer Skiausfahrt, dem Jahreskonzert über die Beteiligung am Straßenfest, Ständlesingen, Mitgestaltung des Fünfzigerfests bis zum Weihnachtskonzert in der Heiligkreuz-Kirche. Gemeinschaftliche Veranstaltungen haben sorgten dafür, dass der Zusammenhalt gefördert wurde.

Rita Hauser berichtete von einer positiven Kassenentwicklung, die schwerpunktmäßig durch die Mitwirkung am Narrentreffen und am Straßenfest zustande gekommen sei. Das Ergebnis sei nur erreicht worden, weil die Mitglieder durch ein hervorragendes Miteinander die Veranstaltungen gestemmt hätten. Durch das positive Ergebnis könnten, so Hauser, Rücklagen gebildet werden, die in schlechteren Zeiten geeignet seien, die Fixkosten zu decken. Marianne Albrecht und Heidi Schön prüften die Kasse und bestätigten eine einwandfreie Arbeit.

Dirigentin Anita Winz stellte das Motto des nächsten Konzerts vor: „Nur die Liebe lässt uns leben“ soll in diversen Liedformen zum Ausdruck kommen. Sie riet den Sängerinnen und Sängern, stets mit Freude in die Probe zu kommen. Anita Winz zeigte sich überzeugt, dass es ein gutes Konzert werde.

Reinhold Schuler dankte auch Bürgermeister André Kielack für die Unterstützung durch die Gemeinde. Kielack meinte, es sei bemerkenswert, wie aktiv sich der Verein in der Öffentlichkeit präsentiere. Er bedankte sich bei den Sängerinnen und Sängern für ihr Engagement im kulturellen Leben der Gemeinde. Die von ihm vorgeschlagene Entlastung wurde einstimmig erteilt.

Bei den Wahlen wurden Wolfgang Winz als 2. Vorsitzender, Rita Hauser als Kassiererin, Wolfgang Winz als Fähnrich und Petra Frech, Claudia Peter, Adam Glöckl und Hugo Weber als Ausschussmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Für Sängerchef Reinhold Schuler gab es eine Überraschung: Weil er seit 20 Jahren das Amt des Vorsitzenden innehat, wurde er von Wolfgang Winz in Reimform geehrt. Winz überreichte ihm einen Geschenkkorb. Adam Glöckl bekam für 20-jährige aktive Mitgliedschaft eine Urkunde des Deutschen Chorverbands und ein Präsent des Vereins. Irmgard Hermle und Anna Zisterer sind seit 60 Jahren passive Mitglieder. Karl Hermle bringt es sogar auf 70 Jahre passive Mitgliedschaft. Zu den fleißigsten Probenbesuchern zählten Anita Winz, Inge Baumbach, Rita Hauser, Adam Glöckl und Alwin Zisterer mit null Fehlproben. Einmal gefehlt haben Reinhold Schuler, Berta Mayer, Kurt Hauser, Manfred Mayer und Hugo Weber. Zweimal gefehlt haben Willi Gurt, Alfons Hermle, Hermann Landolt, Karl Leibinger und Paul Mayer.