„Liederkranz“ Deilingen-Delkhofen trauert um Gerhard Kuolt

Der Männergesangverein Liederkranz Deilingen-Delkhofen (MGV) trauert um sein Ehrenmitglied Gerhard Kuolt, der kurz vor seinem 81. Geburtstag verstorben ist.

Im Jahre 1955, also bereits schon mit 14 Jahren ist er in den MGV eingetreten, berichtet der Verein in einer Pressemitteilung. Über 62 Jahre lang war er aktiver Sänger – die meiste Zeit im zweiten Tenor, dazwischen auch im zweiten Bass. Darüber hinaus habe er sich in außergewöhnlichem Maße für den – für seinen – MGV eingesetzt.

So war er 34 Jahre lang in der Vorstandschaft tätig, davon 16 Jahre als Beisitzer und 18 Jahre (von 1991 bis 2009) als zweiter Vorsitzender.

In seiner aktiven Zeit habe er viele „Allround-Dienste“ ausgeübt heißt es weiter. So sei er „Chefkoch“ des Vereins gewesen, Vereinsfilmer und Fotograf, und auch der Inventarverwalter des MGV. In seinem Haus verwahrte er von der Bühne bis in den Keller allerlei Vereinsutensilien.

Hinter all den Tätigkeiten steckte jede Menge Arbeit und Verantwortung. Neben Auszeichnungen für langjährige aktive Sängertätigkeit durch den Chorverband Schwarzwald-Baar-Heuberg, den Schwäbischen und dem Deutschen Chorverband wurde er darüber hinaus für seine außerordentlichen Verdienste mit der Goldenen Ehrennadel des Chorverbandes Schwarzwald-Baar-Heuberg ausgezeichnet.“

„Mit ihm hat uns ein großer Idealist verlassen“, schreibt der Verein in seinem Nachruf, „der in unseren Reihen unvergessen bleibt. Wir werden unserem Ehrenmitglied Gerhard Kuolt stets ein ehrendes Gedenken bewahren. Mit seinen Kindern und deren Familien fühlen wir uns in herzlicher Teilnahme verbunden.

Das Requiem findet am Donnerstag, 13. Oktober, um 13.30 Uhr in der Pfarrkirche Christi Himmelfahrt in Deilingen statt. Anschließend ist die Urnenbeisetzung auf dem Friedhof. Der MGV wird das Requiem und die Urnenbeisetzung gesanglich umrahmen.