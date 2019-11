Licht und Lieder füllen die Königsheimer Kirche

Der Chorraum ist in warme Farben getaucht gewesen und unzählige Kerzen brannten. Zu diesem äußeren Rahmen stimmte der Kirchenchor Königsheim Gesänge von Taize an, begleitet von Klavier-, Geigen-, und Flötenklängen.

Lieder wie „Ubi Caritas“, „Christus, mein Licht“, „Nichts soll Dich ängstigen“ vermittelten zusammen mit den gesprochenen Psalmen und den Worten der Predigt die Spiritualität von Taize. „Jedem der vielen Besuchern des Abendgebetes wurde bewusst“, so Gottesdienstteilnehmer Karl-Heinz Radzuweit, in seinem Bericht, „dass die Seele Gott loben kann – in jeder Lebenslage – und dass es bei ihm Geborgenheit und Hilfe gibt.“

Die ökumenische Brüdergemeinschaft im französischen Ort Taizé ist vor allem durch ihre meditativen lateinischen Gesänge bekannt, die in Kirchengemeinden auf der ganzen Welt mittlerweile zum Liedgut gehören und in viele Gesangbücher übernommen wurden. Die Ökumene und der interreligiöse Dialog sind Kernanliegen des Männerordens. Die Bruderschaft wurde in den 1940er-Jahren von dem reformierten Theologen Roger Schutz gegründet. Schutz starb 2005 mit 90 Jahren an den Folgen eines Attentats. Sein Nachfolger ist der deutsche katholische Theologe Alois Löser.