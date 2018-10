Lemberglauf startet zum 30. Mal

Zum 30. Mal heißt es am Sonntag, 14. Oktober, in Gosheim: Der Berg ruft. Ab 10 Uhr findet erneut der Lemberglauf statt. Das Laufangebot umfasst sämtliche Altersklassen. Als Strecken werden der klassische Berglauf (9,5 Kilometer), der Nachwuchslauf (6,7 Kilometer), der Schülerlauf (1,5 und 3 Kilometer) und der Bambinilauf (270 Meter) sowie das Nordic Walking (6,7 Kilometer) angeboten.Extra zur 30. Auflage des Wettbewerbes wird ein Jedermannlauf über 6,7 Kilometer angeboten. Durch die verkürzte Strecke können auch Gelegenheitsläufer die Spitze der Alb erklimmen. Anmeldungen sollen bitte bis spätestens Freitag, 12. Oktober, über das Formular auf der Internetseite des Ski-Clubs (www.scgosheim.de) oder per Email mit Namen, Geburtsdatum und Angabe zum gewünschten Lauf an anmeldung@scgosheim.de eingegangen sein.