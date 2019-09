Das Gymnasium Gosheim-Wehingen (GGW) hat in diesen Tagen eine neue Lehrerin begrüßen können: Jasmin Maurer. Sie verstärkt die Fachschaften Mathematik und Chemie, teilt das GGW mit.

Bevor sie ans Gymnasium Gosheim-Wehingen kam, arbeitete sie an einem Gymnasium in Gammertingen im Landkreis Sigmaringen. Ans Gymnasium Gosheim-Wehingen ließ sie sich versetzen, weil sie in der Nähe wohnt.

Ihr Studium schloss Jasmin Maurer 2011 in Konstanz ab, ihr Referendariat 2013 in Oberndorf am Neckar. Dass sie Mathematik studieren würde, zeichnete sich schon früh in ihrer Schulzeit ab: „Mathematik war schon immer meine Leidenschaft“, zitiert das GGW die neue Lehrerin in seiner Pressemitteilung Auch ansonsten habe sie als Schülerin Fächer bevorzugt, in denen mit Zahlen und Formeln gearbeitet wurde. So kam sie zu ihrem zweiten Studienfach, der Chemie.

Die 33-Jährige hat eine kleine Tochter. Mit dieser geht sie gerne hinaus in die Natur. Ihre Liebe zur Natur äußert sich aber auch dadurch, dass sie daheim sieben Tiere pflegt: zwei Hunde, drei Katzen und zwei Pferde.

Verstärkt wird das Kollegium des Gymnasiums Gosheim-Wehingen in diesem Schuljahr außerdem durch Christina Braunschweiger, Kathia Schäfer und Antje Spiegel.

Die beiden Erstgenannten schlossen im letzten Schuljahr ihr Referendariat am Gymnasium Gosheim-Wehingen ab und wurden daraufhin als Lehrerinnen übernommen. Antje Spiegel kehrte aus der Elternzeit zurück.