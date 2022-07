Laufender Einsatz für ein Jugendprojekt

Bei strahlendem Sonnenschein ist in Mahlstetten ein Sponsorenlauf zugunsten eines besonderen Projekts ausgetragen worden. Hierbei ging es um einen Herzenswunsch der Kinder und Jugendlichen in Mahlstetten. Was als kleine Idee von ein paar Freunden entstand, ist im Begriff, etwas Großes für das kleine Dorf zu werden: Ein Treffpunkt für die Jugendlichen in Form eines Skateparks soll realisiert werden. Und es sieht gut aus für die motivierten und sportbegeisterten Kinder.

Was schleppend begann und erst durch einige Sitzungen und Gespräche zwischen Jugendlichen, Eltern, Bürgermeister und Gemeinderat musste, nimmt nun Fahrt auf. Viele Firmen aus dem Kreis haben schon viel Geld gespendet, um die Jugendlichen zu unterstützen, und nun haben auch zahlreiche private Sponsoren durch den Sponsorenlauf dazu beigetragen, dass ein großer Teil des benötigten Geldes für die Anlage auf dem Spendenkonto eingegangen ist.

„Mama, wie viele Runden bin ich schon gelaufen?“ war beim Sponsorenlauf oft zu hören, vor allem von den jüngsten Teilnehmern. Diese Frage war nachvollziehbar, denn die Zahl der Läufer war so groß, dass es dem Organisationsteam schnell nicht mehr möglich war, mitzuzählen. So standen die Eltern am Rande der Wiesenfläche, auf der einmal der Skatepark entstehen soll, und zählten Runde um Runde ihrer Sprösslinge. Mancher Sponsor staunte am Ende nicht schlecht über die Beträge, die die motivierten Kinder erlaufen hatten.

Selbst Zweijährige waren dabei, manche kamen spontan dazu, andere spazierten Hand in Hand über die 150-Meter-Runde. Mancher der kleinsten Läufer legte sich zwischendrin mitten auf den Weg und ruhte sich aus. Die älteren Jugendlichen hingegen wollten gar nicht mehr aufhören zu laufen.

Manche der kleinen Kinder, die am Samstag ihre Runden gedreht haben, wussten vielleicht gar nicht, worum es wirklich ging. Das war nicht schlimm: denn neben den erhofften Geldeinnahmen ging es einfach um den Spaß am Laufen mit Freunden und in der Gruppe. Sogar ein Opa ließ es sich nicht nehmen, neben seiner Spende selbst ein paar Streckenrunden zu drehen.

Die vielen strahlenden Gesichter der lauffreudigen Kinder und Jugendlichen waren die Vorbereitungen der Projektgruppe wert. Da war sogar das Fußballturnier, in dessen Rahmen der Sponsorenlauf am nebenliegenden Sportgelände zeitgleich stattfand, kurzzeitig zweitrangig. Die Spieler auf dem Rasen mussten zeitweise auf manchen Zuschauer verzichten. Dies nahmen sie jedoch gern in Kauf, schließlich geht es doch um den Sportnachwuchs vor Ort – und der ist auch ohne Ball echt stark.