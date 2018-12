Lastwagenfahrer übersieht Mercedes - 7000 Euro Schaden

Am Donnerstag hat ein Lastwagenfahrer gegen 14.30 Uhr beim Einfahren in die Straße am Sturmbühl einen Mercedes übersehen und ist diesem in die rechte Fahrzeugseite gefahren.

Der 32-jährige Lastwagenfahrer wollte von einem Feldweg mit abgesenktem Bordstein in die Straße einfahren. Hierbei übersah er einen, von links kommenden und in Richtung Industriegebiet fahrenden, Mercedes. Der Lastwagen prallte mit der Front gegen die rechte Fahrzeugseite des Autos. Nach Polizeiangaben entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 7000 Euro.