Am Dienstag gegen 15.40 Uhr ist in Wehingen ein Lkw-Fahrer gegen ein parkendes Auto gefahren. Der 58-jährige Lkw-Fahrer befuhr die Mittlere Straße und rangierte in einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Audi.

Er verursachte durch den Unfall laut Schätzungen der Polizei einen Gesamtsachschaden von rund 5000 Euro.