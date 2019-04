Laster verliert Teile der Ladung

Von Schwäbische Zeitung

Zwei Männer stehen im Verdacht, einem 39-Jährigen Anfang Februar dieses Jahres in Ulm den Geldbeutel gestohlen zu haben. Am Mittwoch veröffentlicht die Polizei Bilder der mutmaßlichen Täter und erhofft sich so neue Hinweise.

Demnach war der 39-Jähriger am Samstag, 2. Februar, Gast in einem Casino in der Glöcklerstraße in Ulm. Dort lernte er zwei unbekannte Männer kennen. Gemeinsam verließen die drei Männer gegen 23.30 Uhr das Casino und liefen zum Ulmer Hauptbahnhof.