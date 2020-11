Lars Maier und Kim Schweizer gewinnen

Spannende Spiele und vor allem Endspiele haben die Zuschauer bei den diesjährigen Vereinsmeisterschaften der Jugend Tischtennisclubs Deilingen erlebt. Zum Schluss setzten sich Kim Schweizer bei den Mädchen und Lars Maier bei den Jungen durch. Besonders auch: Der erst achtjährige Elias Geiger mchte es dem späteren Sieger ziemlich schwer.

Es waren insgesamt 18 Jugendliche am Start. Fünf Mädchen und 13 Jungen bis 14 Jahre spielten in Gruppen „Jeder gegen Jeden“.

Das Turnier wurde bedingt durch die große Teilnehmerzahl der Jungen an zwei Turniertagen ausgespielt.

Bei den Mädchen setzte sich in einem spannenden Endspiel Kim Schweizer mit 12:10 im 5. Satz gegen Lia Weiss durch. Ein auf hohem Niveau, mit sehenswerten Ballwechseln und ständigem Führungswechsel, gespieltes Spiel hätte keinen Sieger verdient. Doch am Schluss hatte Kim Schweizer das Glück auf ihrer Seite und gewann damit den Vereinsmeistertitel 2020.

Bei den Jungen verloren der zwölfjährige Lars Maier und der achtjährige Elias Geiger bis zum Endspiel keinen einzigen Satz. Das Endspiel war vor Spannung nicht zu übertreffen. Tolle Ballwechsel mit aggressiven Angriffsspiel von Elias Geiger und sehenswerten Abwehrkünsten von Lars Maier begeisterten die anwesenden Spieler, Betreuer und Trainer.

Das Spiel stand stets auf Messers Schneide. Jeder Satz ging in die Verlängerung (16:14 Lars, 12:10 Lars, 14:12 Elias und 14:12 Lars) und am Schluss hatte Lars Maier knapp mit 3:1 Sätzen die Nase vorn. Ein tolles, sehr sehenswertes mit tollen Ballwechsel gespiktes Endspiel, so empfanden es die Zuschauer.

„Ein großes Lob auch an den erst achtjährigen Elias Geiger, bei dem der Trainingsfleiss langsam Früchte trägt. Der Verein gratuliert allen platzierten Teilnehmern recht herzlich“, so der Vize-Vorsitzende und Trainer Uwe Geiger.