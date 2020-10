Landesehrennadel für Willibald Fischinger

Der langjährige Gemeinderat und vielfach ehrenamtlich engagierte Willibald Fischinger hat in der jüngsten Deilinger Gemeinderatssitzung die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhalten.

„Mit der Ehrennadel möchte die Gemeinde Willibald Fischinger, der am 22. September seinen 70. Geburtstag feiern konnte, für seine vielfältigen und langjährigen Verdienste im Ehrenamt auszeichnen. Willibald Fischinger war von 1971 bis 1975 und von 1994 bis 2009 Gemeinderat in Deilingen. Bereits im Jahr 2009 hat er für 20-jährige ehrenamtliche Arbeit im Gemeinderat die silberne Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg erhalten“, so die Mitteilung der Gemeinde.

„Allein schon diese zwei Jahrzehnte engagierte Arbeit im Gemeinderat würden genügen, um die Landesehrennadel zu erhalten, welche nur eine 15-jährige ehrenamtliche Tätigkeit erfordert. Willibald Fischinger hat sich jedoch durch viele weitere ehrenamtliche Leistungen verdient gemacht“, so die Gemeinde.

Am Landgericht Rottweil und am Amtsgericht Tuttlingen war er von 1996 bis 2004, also acht Jahre lang, ehrenamtlicher Schöffe. Beim Angelverein Deilingen war er 1979 Gründungsmitglied, Kassierer von 1979 bis 1985 und Vorstand von 1985 bis 1987. Beim Musikverein Deilingen-Delkhofen war er von 1998 bis 2002 Mitglied im Ausschuss und von 2002 bis 2018 16 Jahre lang Kassier.

Bei der Narrenzunft Deilingen trat Willibald Fischinger in den Jahren 1971 und 1972 als Prinz auf, 1978 bis 1984 war er Schriftführer der Narrenzunft, 1981 Köhlergeist in der historischen Narrenfigur, und von 2003 bis 2005 Mitglied der Theatergruppe der Narrenzunft. Im CDU-Ortsverband Deilingen von 1993 bis zum Jahre 2000 Schriftführer und in der Jungen Union Gründungsmitglied 1975 und Mitglied bis ins Jahr 1993.

„Als Mensch und Mitbürger zeichnet Herrn Fischinger seine überaus besonnene, bescheidene und freundliche Art aus“, würdigt Bürgermeister Albin Ragg den Geehrten. „Er ist sehr hilfsbereit und bringt sich gerne in unserer Gemeinschaft ein. Besonders seine Initiative für die Jugendarbeit ist hervorzuheben. Wir freuen uns die vielfältigen, langjährigen, ehrenamtlichen Verdienste von Herrn Willibald Fischinger mit der Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg auszeichnen zu können.“