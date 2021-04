Land schließt Radweglücke zwischen dem Kreis Tuttlingen und dem Zollernalbkreis

Wie das Regierungspräsidium Freiburg (RP) mitteilt, beginnen am Montag, 10. Mai, die Arbeiten für das fehlende Teilstück des Radwegs zwischen den Gemeinden Deilingen und Weilen unter den Rinnen entlang der L 453. Damit wird nicht nur die Radweglücke zwischen den beiden Gemeinden, sondern auch zwischen dem Landkreis Tuttlingen und dem Zollernalbkreis geschlossen.

Die Bauarbeiten sollen Ende Juli abgeschlossen sein, so das RP. Eine Sperrung der Landesstraße sei zwar nicht vorgesehen. Während der Baumaßnahme müsse jedoch mit geringfügigen Beeinträchtigungen gerechnet werden. Auch eine halbseitige Sperrung könne für kurze Zeit erforderlich werden. Dann würde der Verkehr per Ampel an der Baustelle vorbeigeführt.

Der 2,5 Meter breite Radweg wird auf eine Länge von 520 Meter mit einer Trag- und einer Deckschicht angelegt. Um ein Abrutschen zu verhindern, wird der Unterbau des Radwegs ausgehoben und mit einem Zementgemisch aufgefüllt.

Bauträger ist das Land Baden-Württemberg. Die Bauarbeiten werden im Auftrag des Landes von der Firma Strabag ausgeführt. Die Gesamtkosten für den Radweg liegen laut RP bei rund 250 000 Euro, die vom Land getragen werden.

Bäume müssen gefällt werden

„Wir als Gemeinde haben dem Land Ausgleichsflächen zur Verfügung gestellt“, so Deilingens Bürgermeister Albin Ragg gegenüber unserer Zeitung. Für den Bau des Radweges müssen einige Bäume gefällt werden. Als Ausgleich wird Mischwald auf Deilinger Gemarkung aufgeforstet, und das Land will zusätzlich noch einige Obstbäume pflanzen, berichtet Bürgermeister Ragg.

„Die Strecke ist zwar ziemlich steil“, so Ragg, „ist aber trotzdem bei Radfahrern beliebt – und heute gibt es ja E-Bikes“. Da auf der Landesstraße 453 relativ viel PKW- und Schwerlastverkehr unterwegs ist, hatte sich die Gemeinde Deilingen schon seit längerem beim Land gewünscht, dass die letzte Lücke im Radweg entlang der L 453 geschlossen wird.

Anschluss in den Zollernalbkreis

„So entsteht ein Anschluss zum Radwegenetz des Zollernalbkreises Richtung Schömberg und Richtung Schlichemtal“, freut sich Bürgermeister Ragg über den Lückenschluss.

Die Außenstelle Donaueschingen des RP bittet die betroffenen Verkehrsteilnehmer und Anlieger um Verständnis für die eventuell auftretenden Verkehrsbehinderungen.