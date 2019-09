Land erkennt Böttingen als ELR-Schwerpunktgemeinde an

Wie berichtet, hat das Ministerium für Ländlichen Raum Baden-Württemberg die Gemeinde Böttingen ab dem Jahr 2020 als ELR-Schwerpunktgemeinde anerkannt. Über den Antrag der Kommune wurde somit positiv entschieden.

Als eine von insgesamt 41 – davon sieben nun neu hinzugekommenen – anerkannten Schwerpunktgemeinden kann sich Böttingen in den nächsten fünf Jahren über einen um zehn Prozentpunkte erhöhten Fördersatz bei gemeinwohlorientierten Projekten sowie über einen Fördervorrang in den ELR-Jahresprogrammentscheidungen freuen, erläutert Bürgermeister Benedikt Buggle in der Pressemitteilung der Gemeinde. In den nächsten Wochen wird nun noch die notwendige Zielvereinbarung zwischen der Gemeinde und dem Regierungspräsidium als Bewilligungsbehörde ausgearbeitet werden.

Dem Antrag vorausgegangen waren intensive Vorbereitungen rund um die Frage, wie insbesondere der Ortskern in Zukunft aussehen könnte. Neben den Beratungen im Gemeinderat fanden auch eine Bürgerwerkstatt im November 2018 sowie je eine Online-Befragung von Schülern und Bürgern statt. All diese Ergebnisse waren in die Entwicklungskonzeption eingeflossen, die vom Sanierungsträger Kommunalentwicklung GmbH ausgearbeitet worden war.

Neben kommunalen Projekten hatten auch einige Privatpersonen Maßnahmen an ihren Immobilien eingereicht, so die Mitteilung der Gemeinde, die nun in den kommenden fünf Jahren umgesetzt werden sollen.

Bürgermeister Benedikt Buggle zeigte sich hocherfreut über die Entscheidung des Ministeriums. Die Weiterentwicklung und Neugestaltung der Ortsmitte liege einem Großteil der Bürgerschaft sehr am Herzen und werde bei vielen Anlässen angesprochen. Durch die Anerkennung als ELR-Schwerpunktgemeinde habe man nun eine gute Basis, um möglichst viele kommunale, aber auch private Maßnahmen umzusetzen. Das Hauptaugenmerk liege auf der Schaffung von modernem Wohnraum im Ortskern, da die Fortentwicklung in der Fläche aufgrund zahlreicher Vorgaben im Bereich Natur- und Landschaftsschutz mühsam und mit viel Aufwand verbunden sei.