Ladestation am Deilinger Rathaus ist nun in Betrieb

Die öffentlich zugängliche Ladestation für Elektrofahrzeuge beim Deilinger Rathaus ist in Betrieb genommen worden. Die Ladestation verfügt über zwei Ladepunkte für Elektrofahrzeuge mit einer maximalen Leistung von je 22 KW, sodass ein Elektrofahrzeug je nach Batteriezustand innerhalb von ein bis zwei Stunden aufgeladen werden kann.

Der Kunde könne über eine App von Ecotap, QR-Code, Karte oder Schlüsselchip den Ladevorgang starten, so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Die Bezahlung erfolge per hinterlegter Bankverbindung, Kreditkarte oder PayPal. Die Ladestation werde mit dem von der Photovoltaikanlage des Rathauses erzeugten Solarstrom mit Energie versorgt. Die Gesamtkosten für die Beschaffung, Inbetriebnahme, Beschriftung, Beschilderung und Tiefbauarbeiten, sowie den Netzanschluss betragen laut Mitteilung 10165 Euro. Die Gemeinde Deilingen erhalte von der Bundesanstalt für Verwaltungsdienstleistungen eine Zuwendung für die Errichtung der öffentlich zugänglichen Ladesäule in Höhe von 3954 Euro.

Die Ladesäule wurde von der Firma Artur Reiner, Deilingen, in Zusammenarbeit mit der Firma Fischer/Zander aus Albstadt-Ebingen beschafft, errichtet und angeschlossen. Die Pflasterarbeiten um die Ladefläche hat der Deilinger Bauhof erledigt. Die Ladesäule wurde laut Mitteilung in die E-Mobility-Map des Landkreises Tuttlingen integriert und sei per Smartphone abrufbar. Fragen zur Nutzung beantworten die Firma Artur Reiner oder die Gemeindeverwaltung Deilingen.