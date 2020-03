Kulturverein Wehingen sagt Veranstaltungen ab

Um die Verbreitung des neuartigen Coronavirus präventiv einzudämmen und zu minimieren, sagt der Kulturverein Wehingen das Jazzkonzert mit dem Silent-Jazz-Trio am 21. März sowie das Konzert mit der Tiroler Dialektgruppe „Findling“ am 25. April 2020 in der Schlossberghalle Wehingen ab. Beide Veranstaltungen werden zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt, heißt es in der Mitteilung des Vereins. Die bisher erworbenen Konzerttickets werden zurückgenommen.

Schweren Herzens haben die Verantwortlichen im Kulturverein Wehingen entschieden, Veranstaltungen im ersten Halbjahr abzusagen. Hintergrund sei die dynamische Entwicklung der Corona-Epidemie, deren Ende noch nicht abzusehen ist. „Obwohl unsere Region nicht zu den offiziell deklarierten Risikogebieten zählt und weit weniger als 1000 Personen bei unseren Veranstaltungen zu erwarten sind tragen wir als Veranstalter ebenso Verantwortung, die Ansteckungsgefahr so gering wie möglich zu halten, vor allem, den für Infektionen anfälligen und gefährdeten Personenkreis zu schützen. Zunehmend wird darüber hinaus bekannt, dass viele derzeit aufgrund der Berichterstattungen verunsichert sind und deshalb auch auf den Besuch kleinerer Veranstaltungen lieber verzichten wollen“, wird Dieter Volz, Vorsitzender des Kulturvereins, in der Mitteilung zitiert.

Die bisher erworbenen Konzerttickets werden in der Vorverkaufsstelle im Rathaus Wehingen (Kulturamt) oder bei Einsendung an den Ticketshop, siehe (www.schlossberghalle-wehingen.de) zurückgenommen und erstattet.