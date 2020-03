Kulturverein Wehingen organisiert Jazz-Abend

Im Rahmen des Kulturprogramms 2020 hat der Kulturverein Wehingen das Silent Jazz Trio organisiert. Die Band spielt am Samstag, den 21. März um 20 Uhr in der Schlossberghalle Wehingen.

Laut einer Pressemitteilung der Gemeinde wurde das Silent Jazz Trio 1998 gegründet. Es soll sich seither im Süddeutschen Raum als feste Jazzgröße etabliert haben. Das Trio spielte schon in Clubs, im Konzertsaal, auf großen Festen oder kleinen Feiern. Hier will das Trio seine Zuhörer begeistern. Die Musiker wollen ihrem Publikum ein abwechslungsreiches Programm bieten. Vom Pianissimo bis zum Forte.

Manfred Schütt ist einer der Musiker im Trio und singe, spiele Klarinette, Saxophon und Flöte. Er habe seinen „Bachelor of Arts" an der California State University, Northridge absolviert. Seine künstlerische Konzerttätigkeit habe ihn durch mehrere Länder geführt: unter anderem durch die USA, Spanien, Frankreich, und Rumänien. Er wurde laut Pressemitteilung in Radio- und TV-Auftritten dokumentiert. In vielen Stuttgarter Bands habe Manfred Schütt gespielt. Unter anderem bei den Riverside Four, Happy Jazz Jokers, Frederic Rabold's Small Stars, in der Peter Mayer Formation, Billy's Jazzbands.

Peter Ascher spielt Gitarre undBanjo. Er soll ebenfalls ein Urgestein der Stuttgarter Jazzszene sein. Er soll durch seine swingende Begleitung zu einem der gefragtesten Sidemen in der Szene geworden sein. So habe er in seiner über 30-jährigen Konzerttätigkeit unter anderem mit den Small Stars, Jumpin' Horse Jazzman, Billy's Jazzbands und Frederic Rabold's Ice Cream Jazzband zusammen gespielt.

Markus J. Widmann ist der dritte im Bunde des Silent Jazz Trio. Er spielt auf dem Kontrabass, und der Tuba. Der Musiker begann vor über 20 Jahren bei der Heilbronner Feetwarmers Dixieland Jazzband seine musikalische Laufbahn. Er habe Erfahrungen in mehreren Bands. Unter anderem spielte er bei der Coldstone Castle Jazzband, Frederic Rabold's Ice Cream Jazzband, Mainstream Jazz Works und der Bill Bergelt Brikett. Die unterschiedlichen Stilistiken dieser Bands sollen seine Spielweise und sein laut Pressemitteilung „sicheres Timing“ geprägt haben. Als Arrangeur und Komponist sei er ebenfalls auf mehreren Tonträgern vertreten und habe sich darüber hinaus in der Mund-Art Theaterarbeit als Regisseur und musikalischer Leiter hervorgetan.

Laut Pressemitteilung soll eine der großen Stärken des Silent Jazz Trio seine Flexibilität sein. Die Musiker spielten einen akustischen Klang in kleinen Räumen bis zu sattem Sound in großen Hallen.