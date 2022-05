Kreisverband verabschiedet offiziell Volker Kauder

Im Rahmen der Versammlung des Kreisverbands Tuttlingen des Gemeindetags Baden-Württemberg in Wehingen verabschiedeten die Bürgermeister und Orstvorsteher mit langanhaltendem Applaus ganz offiziell den langjährigen CDU-Wahlkreisabgeordneten Volker Kauder.

Kreisverbandsvorsitzender Bürgermeister Rudolf Wuhrer skizierte hierbei den politischen Lebenslauf von Volker Kauder, der von 1980 bis 1990 Erster Landesbeamter im Landkreis Tuttlingen und von 1990 bis 2021 hiesiger CDU-Bundestagsabgeordneter war. Als Fraktionsvorsitzender der CDU/CSU-Fraktion von 2005 bis 2018 war Volker Kauder dazuhin im Kern des Machtzentrums in Berlin, heißt es in einer Mitteilung zu der Versammlung. Volker Kauder war demnach immer ein Anwalt des ländlichen Raums und der hiesigen Region. Der offene Dialog mit Bürgern in den Bürgersprechstunden oder auf seinen Sommertouren waren ihm dabei immer wichtig.

Vieles wurde in seiner aktiven Zeit als Bundestagsabgeordneter angestoßen und im Landkreis Tuttlingen umgesetzt. Bürgermeister Wuhrer hob dabei insbesondere auch das vertrauensvolle Miteinander der Bürgermeister und Volker Kauder hervor: „Seine Arbeit verdient Respekt und Anerkennung. Wir sagen Dank und wünschen für den neuen Lebensweg viel Gesundheit und alles Gute.“

Volker Kauder wiederum hat den Austausch mit Landrat und Bürgermeistern immer als eine Bereicherung für seine Arbeit in Berlin empfunden. Schon in seiner Zeit als Erster Landesbeamter war ihm der Kontakt auf Augenhöhe und im vertrauensvollen Miteinander zwischen Landkreis und Kommunen wichtig: „Intern um die beste Lösung streiten und gemeinsam nach Außen auftreten“, war seine Devise.

In der Kreisverbandsversammlung beschäftigten sich die Bürgermeister dann schwerpunktmäßig mit dem Thema der Digitalisierung der Verwaltung. Hierzu referierten die Dezernentin für Personal, Innerer Dienst, Digitalisierung und Europa des Gemeindetags Baden-Württemberg, Heidi Schmid, zusammen mit dem E-Government-Koordinator des Gemeindetags Daniel Krötz. Matthias Kreutzer vom Landratsamt Tuttlingen beleuchtete das Thema aus Sicht des Landkreises. Für die Gemeindeverwaltungen wird die Digitalisierung von Verwaltungsleistungen auch einen Wandel der Arbeitsweise und eine Neuausrichtung der Verwaltungen mit sich bringen. Dies wird mit einem erheblichen personellen und finanziellen Aufwand verbunden sein.

Einstimmig sprachen sich die Bürgermeister für einen Neubau der Verwaltungsschule des Gemeindetags in Karlsruhe aus.