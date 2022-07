Kreisseniorentag in Bubsheim

Der Kreisseniorentag 2022 findet am Montag, 11. Juli, in Bubsheim im Rahmen des 100jährigen Jubiläums des SV Bubsheim statt. Beginn ist um 14 Uhr im Festzelt. Der Seniorentag wird unter anderem gestaltet von der Seniorenkapelle Wehingen, der Grundschule Bubsheim, der Line-Dance-Gruppe des DRK und der Fantastic-Girls Mädchengruppe der TG Tuttlingen. Schirmherr der Veranstaltung ist Landrat Stefan Bär. Zu dieser Veranstaltung lädt der Kreisseniorenrat alle Seniorinnen und Senioren aus dem Kreis Tuttlingen herzlich ein. Auch solche, die sich noch nicht als Seniorin oder Senior fühlen sind recht herzlich eingeladen. Das Festgelände befindet sich auf dem Kirchberg beim Sportplatz, am Ortsausgang Richtung Böttingen und ist ausgeschildert.