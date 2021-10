Kreisforstamt informiert Privatwaldbesitzende

Im Rahmen einer Projektarbeit bietet das Kreisforstamt eine Informationsveranstaltung für interessierte Privatwaldbesitzende an. Dazu lädt das Amt am Samstag, 23. Oktober, um 13.30 Uhr ein. Die Veranstaltung wird im Wald auf der Gemarkung Mahlstetten (Brand) stattfinden und wird maximal drei Stunden dauern.

Das Kreisforstamt möchte Privatwaldbesitzende zu drei Themenschwerpunkten informieren:

- Pflanzung: Was muss bei einer qualitativen Pflanzung beachtet werden und was ist für die Baumartenwahl mit Berücksichtigung des Klimawandels wichtig?

- Waldbau: Was ist bei der Gestaltung eines Waldes wichtig? Welche Bäume sollten entnommen werden und welche bleiben stehen?

- Holzaufbereitung: Wie sollte das Holz ausgehalten und gepoltert werden, damit ein erfolgreicher Verkauf möglich ist?

Es gelten die zum Zeitpunkt der Veranstaltung gesetzlich gültigen Corona-Regelungen (2G oder 3G). Eine Anmeldung ist erforderlich mit Angabe der Personenanzahl spätestens bis zum 20. Oktober. Anmeldung per E-Mail bei J. Münzer: j.muenzer@landkreis-tuttlingen.de oder per Telefon (Mo – Do): 07461 926 1209.

Coronabedingt kann es sein, dass die Teilnehmerzahl begrenzt werden muss. „Bitte denken Sie daran, Ihren 2G beziehungsweise 3G-Nachweis mitzubringen um diesen vorweisen zu können“, so das Amt in seiner Ankündigung.

„Bitte denken Sie an witterungsangepasste Kleidung! Die Veranstaltung findet auch bei Regen oder Schnee statt. Am Treffpunkt kann auf einer Wiese geparkt werden. Um die Baustelle in Mahlstetten zu umfahren, fahren Sie bitte hinter dem Friedhof auf den geteerten Feldweg. Der Weg wird von dort ausgeschildert sein.“