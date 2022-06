Kreis-Seniorentag findet in Bubsheim statt

Nach dem Beschluss des Kreisvorstandes wird der diesjährige Kreis-Seniorentag am Montag, 11. Juli, ab 14 Uhr in Bubsheim stattfinden.

Die Veranstaltung findet in Zusammen mit dem 100-jährigen Jubiläumsfest des SV Bubsheim beim Sportplatz auf dem Kirchberg statt. Neben einer Gruppe der TG Tuttlingen und des Deutschen Roten Kreuzes wird auch die Grundschule Bubsheim zum Gelingen beitragen. Die Seniorenkapelle aus Wehingen wird ebenfalls auftreten.

Im Kreisvorstand stellte sich die neue Chefärztin der Kardiologie in Tuttlingen vor. Dr. Julia Schumm hat die Nachfolge von Dr. Michael Kotzerke angetreten. Sie wird am bisherigen Konzept weiterarbeiten und die Behandlung am Herzen weiter ausbauen. Vorsitzender Anton Stier bedankte sich beim bisherigen Chefarzt für seine gute Arbeit am Kreisklinikum und wünschte der Nachfolgerin viel Erfolg und sicherte ihr die Unterstützung des Kreisseniorenrates zu. Der Erfolg eines Krankenhauses sei im Wesentlichen dem Vertrauen der Patienten in die behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal geschuldet.

Der Kreisvorstand nahm mit Freude zur Kenntnis, dass Bemühungen Erfolg haben werden, im ehemaligen Krankenhaus Spaichingen einen Raum einzurichten, wo sich Pflegebedürftige und deren Angehörige über technische Möglichkeiten für Pflegende informieren können.