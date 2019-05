Konzert steht ganz im Zeichen der Liebe

In einer gut besuchten, aber nicht ganz voll besetzten Jurahalle haben der Liederkranz Gosheim und seine Gastensembles die Zuhörer drei Stunden lang bestens unterhalten. Die Bühne war passend zum Motto des Jahreskonzerts des Liederkranz – „Nur die Liebe lässt uns leben“ – schön dekoriert. Die Proben für das Konzert liefen seit Januar.

Der Kinderchor der Juraschule unter der Leitung von Anita Winz eröffnete den Konzertabend, zu dem Liederkranz-Vorsitzender Reinhold Schuler die Zuhörer begrüßte. Man merkte,dass die Kinder mit viel Freude und Begeisterung dabei sind. Ausdrucksvolle Gestik und Mimik verliehen ihren Beiträgen dabei einen besonderen Charme, wie zum Beispiel bei dem Lied „Küssen verboten“ von den Prinzen.

Kräftige Männerstimmen füllen die Halle

Im nächsten Teil füllte der Liederkranz Seitingen-Oberflacht mit seiner Dirigentin Judith Lang-Rutha die Halle mit einer stattlichen Anzahl von kräftigen Männerstimmen. An Akkordeon und Klavier wurden die Sänger von Wolfgang Wildemann begleitet, auf dem Saxophon von Harald Rutha.

Mit reduzierter Besetzung (ein Drittel der Mitglieder war verhindert) angetreten, stimmt der Chor Elta-Vocale Wurmlingen mit Dirigentin Jelena Mirkov ruhige und gefühlsvolle Lieder wie „Tears in Heaven“ an. Karin Trommer stellte in ihrer Ansage die einzelnen Lieder vor; Klavierbegleiter war Huba Jozzef-Santha.

Nach der Pause stand dann zunächst der MGV Denkingen mit seinem Dirigenten Anton Villing auf der Bühne. Ansager Franz Arnold stellt augenzwinkernd fest, dass das Durchschnittsalter seines Chors bei 71 Jahren liege. Begleitet wurden die Sänger an Klavier (Hansjakob Fetzer) und Gitarre (Peter Griebel) bei Liedern wie „Rolling Home“. Die Zugabe „Über den Wolken“ lud so manchen Zuhörer zum Mitschunkeln und Mitsingen ein.

Die Gastgeber traten abschließend mit bekannten Ohrwürmern wie „With or Without You“ von U2 oder „Sugar Sugar Baby“ von Peter Kraus an: Erst war der Gemischte Chor an der Reihe, dann die Tschäss-Schwoaba, gefolgt von einem Trio-Auftritt von Gabi Dreher, Claudia Peter und Anita Winz, danach der Männerchor mit einer Soloeinlage von Adam Glöckl.

Zum großen Finale fanden sich dann alle Chöre nochmals auf der Bühne ein und verabschiedeten sich mit dem gemeinsamen Lied „ Oh ciao, Bella, ciao“ schwungvoll und stimmgewaltig nach einem über dreistündigen Konzertabend von seinem Publikum.

Die weiteren Mitwirkenden

Dirigentin: Anita Winz, Klavier: Mariia Schmidt, Schlagzeug: Thomas Villing, Ansage: Waltraud Hermle zusammen mit Claudia Peter, Technik: Pit Jansen und Ignaz Forai