Kontrahenten geraten nach Überholmanövern aneinander

Nach mehreren Überholvorgängen sind die Kontrahenten am Samstagmittag auf der L440 im Bäratal in Nusplingen aneinandergeraten, was nicht ohne Verletzung abging. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Mittag war es zwischen den beiden Kontrahenten laut Polizei wohl zu mehreren Überholmanövern zwischen Bärenthal und Nusplingen gekommen. In Nusplingen wollte der Jüngere der beiden den Älteren zur Rede stellen. Er hielt seinen Widersacher kurz nach 14 Uhr in der Kapellentorstraße an. Dabei soll der 57-Jährige den 24-Jährigen absichtlich angefahren haben. Der junge Mann kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Was wirklich passiert ist, weiß die Polizei nicht, weil beide Parteien widersprüchliche Angaben machen. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die etwas von den Überholmanövern im Bäratal mitbekommen oder das Geschehen in der Kapellentorstraße verfolgt haben, bitte melden unter der Rufnummer 07432 - 955 0.