Königsheim ist besonders betroffen von der Krise

Zu einem Gemeindebesuch in Königsheim haben Königsheims Bürgermeister Konstantin Braun und seine beiden Stellvertreter Roland Stroppel und Jürgen Marth den Landtagsabgeordneten Guido Wolf (CDU) im Rahmen von dessen Sommertour empfangen. Sie informierten den baden-württembergischen Minister der Justiz und für Europa laut einer Pressemitteilung über aktuelle Themen in der Heuberg-Gemeinde. Wegen seiner wirtschaftlichen Struktur trifft den Ort die Krise besonders hart.

Mit stabil 560 Einwohnern und rund 500 Arbeitsplätzen sei, wie Wolf feststellte, „Königsheim im Grunde wirtschaftlich bärenstark“. Die in Königsheim vor allem ansässigen metallverarbeitenden und Zuliefer-Betriebe seien jedoch besonders stark von den wirtschaftlichen Einbußen der Corona-Krise betroffen, sodass die Gemeinde ebenfalls besonders von den wirtschaftlichen Folgen tangiert sei.

Braun berichtete: „Königsheim muss einen Einbruch an Gewerbesteuereinnahmen hinnehmen, wie er zuvor noch nie vorgekommen ist. Die Einbußen sind leider sogar deutlich stärker als bei der Finanzkrise 2008/2009. Für eine kleine Gemeinde ist das eine echte Herausforderung, mit der wir uns nun auseinandersetzen müssen.“ Immerhin wären die Landeshilfen für die Kommunen in einem ersten Schritt für Königsheim echte Hilfen gewesen. Braun: „Sie waren für uns wirklich nötig.“ Unbürokratisch wären auch die Zahlungen des Landes für die Folgen der Kindergarten- und Kita-Schließungen abgewickelt worden, sodass bei der Gemeinde keine Unkosten hängen geblieben wären.

Trotz des wirtschaftlichen Einbruchs sei die Nachfrage nach neuen Bauplätzen in Königsheim nach wie vor vorhanden. „Es ist eine Mischung aus Königsheimern, die hier bauen, und Menschen, die hier arbeiten und hierherziehen wollen“, sagte Braun. Der Gemeinderat befasse sich gegenwärtig mit diversen Bebauungsplanverfahren, um im gewerblichen und wohnbaulichen Bereich Angebote zu haben.

Von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie abgesehen, sei in und um Königsheim vieles angestoßen. „Erhalten und verbessern“, ist laut Stroppel das Ziel. Zur weiteren Stabilisierung der Stromversorgung auf dem Heuberg sei ein neues Umspannwerk in Bubsheim in Planung. Hinsichtlich einer besseren Breitband-Anbindung vor allem der Betriebe rechne Königsheim damit, im kommenden Jahr einen Antrag auf Aufnahme ins staatliche Förderprogramm stellen zu können. Ein Markterkundungsverfahren ohne Interessensbekundung privater Firmen, was Voraussetzung für eine staatliche Förderung ist, sei inzwischen abgeschlossen. Noch im ersten Halbjahr des kommenden Jahres hoffen Bürgermeister und Gemeinderat auf einen Spatenstich beim Bau des Radwegs Königsheim-Mühlheim.