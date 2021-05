Königsheim erwartet wieder ein finanzielles Minus

Die Gemeinde Königsheim kann auch 2021 keinen ausgeglichenen Haushalt vorlegen und wird zur Finanzierung ihrer Investitionen in den Jahren 2021 und 2022 einen Kredit in Höhe von je 200 000 Euro aufnehmen müssen.

Verbandskämmerer Armin Sauter und Lisa Amato vom Verwaltungsverband haben dem Gemeinderat den Haushaltsplan für dieses Haushaltsjahr vorgestellt und zur Beschlussfassung vorgeschlagen. Der Gemeinderat folgte dieser Empfehlung.

Der Haushalt 2021 schließt mit einem ordentlichen Ergebnis von 259 600 Euro ab. Dadurch ist der Haushalt nicht ausgeglichen und die Abschreibungen können nicht erwirtschaftet werden. Die Investitionen der vergangenen Jahre zur Neugestaltung der Ortsmitte wirken sich durch die hohen Abschreibungen deutlich aus.

Im Wesentlichen ergibt sich das negative Ergebnis daraus, dass die Gemeinde in Sachen Gewerbesteuer sehr vorsichtig plant: 400 000 Euro erwartet Königsheim (Vorjahr 500 000 Euro). Dazu kommen hohen FAG- und Kreisumlagen, die aus dem guten Jahr 2019 resultieren. Die wirtschaftliche Entwicklung sowie die Steuereinnahmen bleiben abzuwarten. Insbesondere aufgrund der Corona-Pandemie sei diese Entwicklung nur schwer abzuschätzen, die die Gemeinde.

Mehrkosten kommen auch wegen der personellen Veränderungen im kommunalen Kindergarten und der Freistellungszeit für die Kindergartenleitung auf Königsheim zu: mit 495 000 Euro sind die Personalkosten um 40 300 Euro höher angesetzt als im Vorjahr.

Für den Anstrich der Außenfassade des Rathauses werden 28 000 Euro eingestellt.

Bei den laufenden Ausgaben bestehe nur wenig Einsparungspotenzial, so die Gemeinde, da die Ausgaben zur Aufrechterhaltung des laufenden Betriebs und zur Erhaltung der Infrastruktur notwendig sind.

Das negative Ergebnis aus dem Planjahr 2021 kann nicht mit Überschüssen aus den Vorjahren ausgeglichen werden. Denn auch das Jahr 2019 hat ein negatives Ergebnis über 87 300 Euro Minus und das Jahr 2020 schließt voraussichtlich mit 278 800 Euro Minus ab. Dementsprechend müssen die Verluste auf Folgejahre vorgetragen werden.

Auch im Finanzplanungszeitraum 2022 bis 2024 kann die Gemeinde voraussichtlich keine positiven ordentlichen Ergebnisse und damit keine Überschüsse zum Ausgleich von Fehlbeträgen erwirtschaften. Im Jahr 2021 und auch in den Folgejahren erhält die Gemeinde Königsheim keine Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft. Der Haushaltsausgleich ist auch in einem guten Jahr wie 2019 für die Gemeinde Königsheim aufgrund der hohen Abschreibungen kaum möglich. Legt eine Gemeinde keinen ausgeglichenen Haushalt vor, so verletzt sie damit das Recht. Damit kann die Kommunalaufsicht die Genehmigung des Haushalts verweigern oder an Auflagen binden.

Ein Hoffnungsschimmer: Da die Abschreibungen nicht zahlungswirksam sind, könnten sich aus dem laufenden Betrieb Zahlungsmittelüberschüsse erzielen lassen - sofern sich die Steuereinnahmen positiv entwickeln.

Bei den dringenden Investitionen zur Zukunftssicherung der Gemeinde liegt der Schwerpunkt bei den Ausgaben für die Verlängerung des Baugebietes „Gartenstraßen Erweiterung“ und den Anschluss für den Breitbandausbau sowie einen neuen Mannschafttransportwagens für die Freiwillige Feuerwehr.

Um die Investitionen stemmen zu können, ist eine Kreditaufnahme in den Jahren 2021 und 2022 in Höhe von je 200 000 Euro für eine Laufzeit von zehn Jahren eingeplant. Hierbei handelt es sich um ein Förderprogramm der L-Bank, das den Kommunen einen Investitionskredit mit einem negativen Zinssatz anbietet.