Kleintransporter beschädigt

Erheblichen Sachschaden haben unbekannte Täter im Zeitraum von Sonntag, 16. Februar, bis Samstag, 22. Februar, an einem in der Graneggstraße hinter den dortigen Lagergebäuden im Bereich der Einmündung der Jurastraße in die Graneggstraße abgestellten Kleintransporter angerichtet.

An dem Kraftfahrzeug wurde laut Polizei eine Seitenscheibe eingeschlagen und die Windschutzscheibe beschädigt. Im Fahrzeuginnern rissen die Unbekannten die Armatur heraus und versprühten den Inhalt eines aufgefundenen Feuerlöschers.

Der an dem Kleintransporter angerichtete Sachschaden beträgt mindestens 1000 Euro. Personen, die der Polizei Hinweise auf Tatverdächtige oder ein möglicherweise von solchen benutztes Fahrzeug geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Wehingen, Telefon 07426 / 1240 zu melden.

Der Zeugenaufruf richtet sich insbesondere an Besucher des sich am Tatort befindlichen Skater- und Spielplatzes.