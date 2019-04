Kleinster Verein im Dorf kommt groß raus

Königsheims jüngster und kleinster Verein kommt vor allem zweimal im Jahr groß raus: Einmal an der Fasnet und jetzt am 1. Mai, wenn „Germania 95“ wieder den Maibaum stellt und zu einem „Maihock“ einlädt.

Seit ihrer Gründung 1995 stellen „die Germanen“ den Maibaum in Königsheim auf. Das Ereignis war von Anfang an immer mit einem kleinen „Festle“ verbunden. Doch 2018 hat der Verein das Ganze erstmals als größeren „Maihock“ aufgezogen.– Und das mit unerwartetem Erfolg: Das damalige „Wunschziel“ von 250 bis 300 Besuchern wurde mit tatsächlich 380 sogar noch weit übertroffen. Der große Erfolg hat die „Germanen“ bewogen, auch in diesem Jahr wieder einen Maihock zu organisieren.

Maibaum kommt noch einmal zum Einsatz

Der 25 Meter hohe Maibaum – eine Weißtanne – in den Vereinsfarben, der im vergangenen Jahr aufgestellt wurde, war so schön, dass man ihn sich auch für dieses Jahr „aufgehoben“ hat. Gestiftet wurde der Baum von den Großeltern eines Vereinsmitglieds. Neu ist aber, dass es am Morgen des 1. Mai einen Zeltgottesdienst geben wird, den Gemeindereferentin Silvia Straub zelebrieren wird. „Das war mir ein persönliches Anliegen“, sagt „Germania“-Vorsitzender Julian Walther.

Die Germania besteht schon seit dem 23. März 1995. Der Name der Gruppe bezieht sich auf die ursprüngliche Verkleidung als „Germanen“ oder „Wikinger“ mit zum Teil echtem Fell und Helm. Aber das martialische Germanen-Image kam nicht bei allen gut an, so dass „Germania 95“ mittlerweile an der Fasnet als Hexengruppe in den Vereinsfarben blau und gelb unterweg ist. „So mussten wir leider Gottes das Fell begraben“, so Julian Walther.

Doch so konnten für die Gruppe, die zunächst nur aus jungen Männern bestand, auch weibliche Mitglieder gewonnen werden. Immerhin drei der 30 Mitglieder sind inzwischen junge Frauen, so der Vorsitzende, der hofft, dass noch ein paar mehr weibliche Mitglieder dazu kommen. „Das tut einem Verein nur gut“, ist er überzeugt, „und bringt eine andere Perspektive herein.“

Nun fiebern die „Germanen“ erstmal dem Mai entgegen. Das Festzelt wird dieses Wochenende bereits aufgestellt.