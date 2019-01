Kleine Welten in der Jurahalle

Zum fünften Mal sind die Modellbahnfreunde Oberes Donautal in der Jurahalle in Gosheim. Am Wochenende, 5. und 6. Januar, organisiert der DRK-Ortsverein Gosheim zusammen mit den „Modellbahnfreunden Oberes Donautal“ eine sicher beeindruckende Ausstellung mit mehreren Modellbahnanlagen.

Es erwarten die Besucher gleich mehrere Modellbahnanlagen in verschiedenen Spurweiten und eine RC-Car-Anlage im Maßstab 1:87. Für betriebliche Abwechslung sorgen hochmoderne Züge der Deutschen Bahn, ICE, IC, IR und Doppelstockwagen der DB AG sowie besondere Züge der Schweizerischen SBB und Französischen SNCF.

Die Reise der Züge im Maßstab 1:87 geht durch Fantasiewelten, aber auch durch realistische Landschaften, wo eine Biogasanlage nicht fehlen darf.

Zu sehen ist die kleine Miniaturwunderwelt in der Jurahalle Gosheim am Samstag, 5.Januar, von 11 bis 19 Uhr, und am Sonntag, 6. Januar, von 10 bis 17 Uhr. Für das leibliche Wohl sorgt der DRK-Ortsverein.