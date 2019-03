Kleine Reichenbacher Feuerwehr leistet gute Arbeit

Eine wertvolle Arbeit leisten die 14 aktiven Feuerwehrmitglieder in der Gemeinde Reichenbach. Dies war in der Jahreshauptversammlung, die in ihrem Magazin stattfand, von Kommandant Benjamin Fritsch zu hören.

Für diese Arbeit haben sie zwölf Übungen und zwei Sonderübungen mit einem 75-prozentigen Probenbesuch absolviert. Ihre Schlagkraft haben die Reichenbacher Feuerwehrleute auch bei fünf kleineren Einsätzen beweisen. Dies waren eine ausgelöste Brandmeldeanlage und vier Mal technische Hilfe.

Viele Veranstaltungen

Um weiterhin die Qualität aufrecht zu erhalten, haben Tobias Huber und Luca Marquart die Prüfung zum Atemschutzgeräteträger abgelegt.

Den Schriftführerbericht von Reinhold Junker las in Vertretung Tobias Huber vor. Er berichtete über die Frühjahrsübung und die Alarmübung in Wehingen. Darüber hinaus waren die Feuerwehrleute in der Grundschule, bei innerörtlichen Veranstaltungen und bei auswärtigen Feuerwehrveranstaltungen.

Sven Kohlen betreut als Jugendwart vier Mädchen und drei Jungen, die mit vollem Eifer bei 22 Proben dabei waren. In der Kasse verblieb ein kleiner Guthabenbetrag, berichtete Luca Marquart.

Bürgermeister Josef Bär dankte für die vertrauensvolle Zusammenarbeit der zahlenmäßig kleinsten Gruppe – aber doch stark genug für die erbrachten Einsätze – und dem Kommandanten. Kreisverbandsvorsitzender Ernst Heinemann informierte über das Geschehen im Feuerwehrwesen.

Ehrungen und Beförderungen

Bei den Ehrungen stellte Heinemann den Kommandanten Fritsch besonders heraus. Für seine 20-jährige aktive Arbeit wurde Benjamin Fritsch mit dem silbernen Feuerwehr-Ehrenzeichen des Kreisfeuerwehrverbandes geehrt.

Anschließend wurden Beförderungen ausgesprochen. Die Schulterklappen zum Feuerwehrmann erhielten Tobias Huber und Patrick Hermle. Als Hauptfeuerwehrmann darf sich nun Sven Kohlen bezeichnen.

Bei den Wahlen wurde Sven Kohlen als Jugendwart bestätigt, und in den Ausschuss wurden Reiner Quarleiter und Dietmar Scheck gewählt.

In der Vorschau war zu erfahren, dass im Juni ein großes Oldtimertreffen in Reichenbach stattfinden soll, außerdem möchten die Wehrmänner das Leistungsabzeichen in Tuttlingen absolvieren.