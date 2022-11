Kirchenkonzert stimmt auf den Advent ein

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zweijähriger Zwangspause konnte Pater Ankit am ersten Adventssonntag beim traditionellen Kirchenkonzert die Zuhörer in der voll besetzten St. Konradkirche begrüßen. Organist Nils Mayer eröffnete den Konzertreigen mit zwei besinnlichen Orgelstücken, arrangiert von Bernard Sanders. Mit „Tears in Heaven“ von Eric Clapton und „Dir gehört mein Herz“ von Phil Collins versetzte Harold Merkx mit seiner Stimme und dem E-Piano die Zuhörer in die moderne Popmusik, bevor Nils Mayer (Gesang und Orgel) zusammen mit Maria Münch (Gesang) mit ihrem Beitrag musikalisch „ein Licht anzündeten“.

Mit klangvollen Stimmen trugen die Sänger des Männergesangvereins Mahlstetten unter der Leitung von Claudia Mülherr-Bienert die Lieder „Komm, Herr, segne uns“, „Ich bete an die Macht der Liebe“ sowie „Hymne an die Nacht“ vor. Mit „Come to the table of the Lord“ sangen Maria Münch und Nils Mayer ein weiteres Duett, diesmal von Nils Mayer am E-Piano begleitet.

Friederike Weber, seit 30 Jahren Chorleiterin in Mahlstetten, dirigierte den Kirchenchor. Mit den Beiträgen „Vom Flügel eines Engels berührt“, dem Gospel „Amen“ (Solo: Harold Merkx) sowie „Verleih uns Frieden gnädiglich“ von Felix Mendelssohn Bartholdy brachten die Sängerinnen und Sänger sehr unterschiedliche und abwechslungsreiche Stücke zu Gehör. Begleitet wurde der Kirchenchor von Nils Mayer am Klavier, Theo Aicher am Schlagzeug, sowie Johanna Renner und Reinhard Barsch am Cello. Beate Gentner brachte mit ihren Texten die Zuhörer zum Nachdenken und zum Schmunzeln.

Nach Dankesworten von Pater Ankit endete das Kirchenkonzert mit dem Lied „Macht hoch die Tür“, das von allen Beteiligten und Zuhörern gemeinsam gesungen und von Nils Mayer an der Orgel begleitet wurde. Sowohl die Mitwirkenden als auch die Zuhörenden waren von der Qualität, der Vielfalt und der musikalischen Bandbreite des Konzertes beeindruckt.