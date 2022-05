Kirchenkonzert Musikverein Böttingen mit Verabschiedung des Dirigenten

Der Musikverein Böttingen veranstaltet nach längerer Pause sein erstes Konzert am Samstag, 7. Mai um 18 Uhr in der St. Martinus Kirche in Böttingen.

Der Eintritt erfolgt auf Spendenbasis und die Erlöse werden an eine regionale Hilfsaktion zugunsten der Opfer des Ukraine-Krieges überreicht. Das Kirchenkonzert ist gleichzeitig auch das Abschiedskonzert des langjährigen Dirigenten Frank Vögtle. Frank Vögtle ist beinahe 18 Jahre Dirigent des Böttinger Musikvereins und hat ein letztes geschmackvolles Programm für das Konzertpublikum vorbereitet. Im Anschluss an das Konzert wird es bei guter Witterung ein Sektempfang im Pfarrgarten geben.