Kirchengemeinde St. Ulrich feiert den Kindergartenanbau

Das Patrozinium der Kirchengemeinde St. Ulrich bekommt am Sonntag, 3. Juli, eine ganz besondere Bedeutung: Der Erweiterungsbau des Kindergartens St. Ulrich wird an diesem Termin eingebaut. Das wird ein großer Festtag werden, der mit einem Festgottesdienst um 10 Uhr in der St. Ulrichskirche beginnt. Weil es ein Festtag vor allen Dingen für die Kinder wird, stehen auch sie schon im Mittelpunkt des Gottesdienstes. Gegen 11.15 Uhr beginnen dann die Einweihungsfeierlichkeiten des Erweiterungsbaus zwischen Rathaus und Schlossbergschule.

Bürgermeister Reichegger wird sich an die Besucher wenden. Architekt Herbert Munz wird zusammen mit Kindergartenleiterin Gabriele Wellai den Kindergarten vorstellen, bevor Pfarrer Ginter die neue Einrichtung segnen wird. Der Musikverein Wehingen wird den Tag musikalisch gestalten.