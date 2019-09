Kirchengemeinde St. Ulrich begrüßt neue Ministranten

Die Vorabendmesse am Samstagabend ist in der Kirchengemeinde St. Ulrich in Wehingen von außergewöhnlich vielen Ministranten begleitet worden. Galt es doch, langjährige Ministranten zu ehren und neue in den Reihen aufzunehmen.

Die Oberministranten hatten sich bei der Gestaltung des Gottesdienstes viele Gedanken darüber gemacht, wie die Bedeutung eines Leuchtturms zur Orientierung für Schiffe auf dem Meer mit Jesus, der uns den Weg zum Hafen Gottes zeigen will, verglichen werden kann und diese in die Gebete einfließen lassen. In einem Sprechspiel bekräftigten die Ministranten, dass sie in ihrem Dienst die „Leuchtsignale“ Jesu in die Welt tragen wollen und freuten sich darüber, dass durch die Aufnahme dreier neuer Ministranten in diesem Gottesdienst nun noch mehr Leuchtzeichen in die Welt leuchten.

Anschließend wurden die drei neuen Ministrantinnen und Ministranten, Theresa Braunschweiger, Julia Szuber und Sebastian Moosbrucker von Pfarrer Ginter offiziell in den Ministrantendienst aufgenommen. Neun Ministranten wurden für ihren langjährigen Dienst geehrt. Sie erhielten eine Urkunde und ein Geschenk der Kirchengemeinde.

Für fünf Jahre Ministrantendienst wurden Nele Edler, Vincent Gauch, Loreen Mayer, Jonas Preuß und Elena Wolter geehrt. Seit zehn Jahren üben Lena Meßmer, Angelina Grimme, Luisa Mayer und Lina Palumbo ihren Dienst aus.

Mit Bedauern wurden fünf Ministranten aus ihrem Dienst verabschiedet. Loreen Dietmann, Lea Schneider, Jonas Mayer, Lena Meßmer und Marc Ulber verlassen die Ministrantengemeinschaft.