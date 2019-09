Kirchengemeinde Gosheim feiert Pfarrgemeindefest

Die Kirchengemeinde „Heilig Kreuz“ in Gosheim hat am Sonntag ihr alljährliches Kirchenpatrozinium gefeiert. Der Tag begann mit einem Festgottesdienst, festlich umrahmt vom Kirchenchor unter der Leitung von Wolfgang Hermle und zelebriert von Pfarrer Ewald Ginter, Pater Otto Mayer, Diakon Giovanni Fascia und Nwokedi Ezumezu, der im August als Vertretungspfarrer in der Seelsorgeeinheit Lemberg tätig war.

Pfarrer Ginter begrüßte auch die Kinder zur Kinderkirche, welche zeitgleich mit der Messe der Erwachsenen stattfand. Die Kinder verabschiedeten sich, um das Thema „Gemeinsam sind wir was“ zu erarbeiten, und kamen am Ende des Gottesdienstes wieder mit einem selbst gestalteten Plakat passend zum Thema zurück. Zudem fand noch eine Taufe statt.

Pater Otto Mayer sprach in seiner Predigt über das Kreuz, das uns in vielen Situationen des Lebens begegne, sei es ein Kreuz bei der Krankensalbung, ein Kreuz auf der Stirn des nachher getauften Kindes, ein Feldkreuz, ein Kreuz auf dem Friedhof oder ein Kreuzzeichen auf die Stirn, das ihm seine Mutter vor vielen Jahren immer beim Abschied gemacht hat.

Anschließend waren alle zum Brunchen im Gemeindehaus eingeladen. Das Vertretungsgremium hatte keine Mühen gescheut und alles bereits am Samstag vorbereitet, um den Gästen ein vielfältiges Frühstücksbuffet hin zu zaubern, gefolgt von warmen Speisen wie Suppe und Würste sowie Salaten.

Keine Wünsche offen ließ auch das abschließende Nachtischbuffet mit süßen Desserts und Kuchen. Wie schon seit Jahren unterstützte die Frauengruppe der Kirchengemeinde unter der Leitung von Maria Federle das Fest mit ihren Kuchenspenden.

Der Vorsitzende des Wirtschaftsausschusses Christian Slawik zeigte sich sehr zufrieden: „Das Fest war eine volle Punktlandung, der Gemeindesaal war voll, das Angebot hat gepasst, die Leute äußerten sich uns gegenüber erfreut über die große Vielfalt des Buffet und am Ende war außer Wurst nicht mehr viel übrig, was will man mehr.“

Der Erlös des Festes geht dieses Jahr an Pater Otto Mayer, der mit dem Geld ein Projekt in Goma (eine Stadt ganz im Osten der Demokratischen Republik Kongo) unterstützt, wo er viele Jahre gelebt hat. Anhand von Flyern, die auf den Tischen verteilt waren, konnten die Gäste nachlesen, wo ihre Spende hinkommt und für welche konkreten Projekte das Geld verwendet wird.

Pater Otto Mayer ließ es sich nicht nehmen, beim Brunchen mit den Gästen zu plaudern und ihnen auch von seiner Zeit in Goma zu erzählen.