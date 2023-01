Kirchenchor Mahlstetten ehrt Dirigentin Friederike Weber

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Erstmals wieder zum traditionellen Termin nach dem Mahlstetter Kirchenkonzert am ersten Advent konnte der Kirchenchor St. Konrad seine diesjährige Cäcilienfeier abhalten. Vorstand Theo Aicher gab seiner Freude Ausdruck, dass er neben fast allen Chormitgliedern mit Partnern auch Pfarrer Ankit Chaudhary und Vikar Martins Omale begrüßen konnte. In einem kurzen Rückblick erwähnte er, dass nach zwei schwierigen Jahren durch die Corona-Pandemie im Jahr 2022 wieder ein „etwas normaleres“ Jahr für den Chor war. Mit 30 Sängerinnen und Sängern steht der Chor aktuell recht gut da. Dabei wurden die Höhepunkte des Jahres ebenfalls noch einmal in Erinnerung gerufen.

Nach dem gemeinsamen Abendessen konnte dann Karin Kehl für 30 Jahre Mitgliedschaft durch den Chor und mit der Urkunde des Bistums Rottenburg Stuttgart geehrt werden. Als damals 19-Jährige trat sie 1992 dem Kirchenchor bei, eine Altersgruppe, die heute in den Kirchenchören unserer Region kaum oder nur noch sehr schwach vertreten ist. Karin Kehl sei eine sehr sichere und zuverlässige Sängerin in ihrer Stimme. Pfarrer Ankit überbrachte die Ehrung der Kirchengemeinde mit einem Geschenk.

Danach folgte eine besondere Ehrung für die Dirigentin Friederike Weber. Ebenfalls 1992 kam sie als junge Frau damals als Chorleiterin des Kirchenchors nach Mahlstetten. Vorstand Aicher bezeichnete Frau Weber als Glücksfall, sowohl für den Chor als auch für die Kirchengemeinde. Auf humorvolle Weise errechnete er, dass Frau Weber in den 30 Jahren 1800 mal von Tuttlingen nach Mahlstetten und zurück gefahren sei, dabei rund 70.000 Kilometer zurückgelegt und umgerechnet insgesamt etwa 5400 Stunden, also 144 Wochen für den Chor unterwegs war. Und dies ohne die Vorbereitungen zuhause, die in der Corona-Zeit besonders aufwändig waren. Ebenso habe sie in dieser Zeit circa 29.700 mal zum Chor „Alle herschauen bitte“, „ zu mir gucken“ „über die Noten unbedingt auch mich sehen“ undsoweiter gesagt, was bei den Anwesenden für allgemeine Heiterkeit sorgte.

Das für so eine kleine Gemeinde wie Mahlstetten beachtliche Niveau des Chors mit viel Lob und Anerkennung von vielen Seiten sei ihr Verdienst, so Aicher. „Mögen sich deine Wege noch recht lange zu uns auf den Heuberg führen“ Mit langanhaltendem Applaus und einem für diesen Anlass umgetexteten Lied bedankte sich der Chor. Mit einem Geschenkkorb bedankten sich Pfarrer Ankit und Vikar Martins.