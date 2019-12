Kindermusical „Freude, Freude“

Am Mittwoch, 18. Dezember, sowie am Donnerstag, 19. Dezember führt die Musical AG der Juraschule jeweils um 18 Uhr in der Jurahalle das Weihnachtsmusical „Freude, Freude“ auf.

Das Kindermusical der Erfolgsautorin Gaba Mertins erzähle laut einer Pressemitteilung der Juraschule die Weihnachtsgeschichte kindgerecht und nach an den biblischen Berichten nach.

Im Musical passiere Folgendes: An Sarahs Orangenpresse in Nazareth geht die Geschichte los. Der Steuereintreiber des Kaisers Augustus läuft sich die Füße platt. Und während Maria im Beisein von Joseph im Stall ihr Kind zur Welt bringt, machen die Hoteliers von Bethlehem das Geschäft ihres Lebens. Dann sind da noch die heiligen Könige, die einem Stern nachjagen. Doch alle kommen ans Ziel und mit übersprudelnder Freude feiern sie die Geburt Jesu.