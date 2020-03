Kindergartenleiterin soll mehr Zeit für Büroarbeit bekommen

Die Bedarfsplanung für den Kindergarten ist ein Kernthema des jüngsten Gemeinderats in Mahlstetten gewesen. Im Zuge der Änderung der Kindertagesstätten-Verordnung seien der Leiterin zwingend Arbeitszeiten für Büro- und Verwaltungstätigkeiten einzuräumen – und zwar außerhalb der sogenannten „Arbeit am Kind“. Zudem waren Betreuungsformen überprüft worden, so eine Pressemitteilung der Gemeinde. Bei Regel- und Kleinkindergruppe ändert sich demnach nichts.

Der Umfang der Leitungszeit pro Einrichtung betrage mindestens sechs Stunden wöchentlich und erhöhe sich ab der zweiten Gruppe und für jede weitere Gruppe um mindestens weitere zwei Stunden wöchentlich pro Gruppe. Dadurch seien im Kindergarten 20 Prozent einer Teilzeitkraft hierfür anzurechnen oder der Personalstand insgesamt entsprechend aufzustocken. Von Seiten des Gemeinderates wurde dies für sinnvoll erachtet, zumal die Verwaltungstätigkeiten wachsen würden.

Außerdem wurden im Benehmen mit der Kindergartenfachberatung des Landesverbands die Betreuungsformen im Zuge der Bedarfsplanung 2020/2021 überprüft. Hierbei habe sich, auch aufgrund der Erfahrung der bisherigen Inanspruchnahme, herausgestellt, dass sowohl die Regelgruppe als auch die Kleinkindergruppe unverändert beibehalten werden sollen. Gerade bei der Kleinkindgruppe wünschten viele Eltern die Option, ihre Kinder auch nachmittags betreuen zu lassen. Die bei der Kleinkindergruppe einmal angedachte Vormittagsbetreuungszeit zwischen 7 und 13 Uhr und der Wegfall der Nachmittagsbetreuungszeit kämen damit nicht zum Tragen, so die Mitteilung.

Weiter habe die Fachberatung im Rahmen des Beratungsgesprächs positiv angemerkt, dass die Beiträge für Kleinkinderbetreuung in Mahlstetten „sozialverträglich weit unter der Landesempfehlung liegen“.

Der Gewinn für 2018 beträgt gemäß des steuerlichen Jahresabschlusses bei der Photovoltaikanlage auf dem Bauhof bzw. dem Feuerwehrmagazin 1548 Euro. 2017 habe der Jahresgewinn noch bei 4851 Euro gelegen. Ursächlich für den Rückgang der Einnahmesituation sei die „erheblich reduzierte Stromerzeugung“. Daher sei ein Fachbetrieb mit der Überprüfung der Leistungsfähigkeit beauftragt worden. „Es wurde festgestellt, dass ein Wechselrichter defekt war. Der Schaden wurde der Versicherung gemeldet.“

Aufgrund einer Anregung in der letzten Gemeinderatsitzung wurden Überprüfungen bezüglich möglicher Geruchsbelästigungen durch den Kanal vorgenommen. Schäden, die eine Geruchsbelästigung herbeiführen oder begünstigen, sind laut Mitteilung „vom baulichen Zustand des Kanals nicht gegeben“. Allerdings sei der Kanal in der Riegertsbühlstraße mit einem Gefälle von unter einem Prozent relativ flach, so dass sich hier, vor allem bei längeren Trockenperioden, Ablagerungen bilden könnten. Diese könnten zu Geruchsbelästigungen führen, so die Mitteilung.