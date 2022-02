Kindergartengruppe soll in Deilinger Grundschule einziehen

Die Gemeinde Deilingen will eine weitere Kindergartengruppe für Kinder über drei Jahren im Gebäude der Grundschule einrichten. So will sie dem wachsenden Bedarf an Betreuungsplätzen gerecht werden.

In den vergangen Wochen wurden alle Eltern von Kindern der Jahrgänge 2019 und jünger, die bisher weder im Kindergarten St. Vinzenz noch bei Volz-Kidz eine Anmeldung zur Betreuung ihres Kindes abgegeben haben, gebeten ihren zukünftigen Betreuungsbedarf für ihr Kind anzumelden. Die Anmeldungen wurden zwischen dem Kindergarten St. Vinzenz und Volz-Kidz abgestimmt, weil manche Eltern ihr Kind doppelt angemeldet haben.

Schon in der zweiten Jahreshälfte 2022 und dann auch in den Jahren 2023 und 2024 können mit den genehmigten 72 Kindergartenplätzen nicht mehr alle Betreuungswünsche erfüllt werden.

Mit dem Kommunalverband Jugend und Soziales Baden-Württemberg wurde die Absicht der Gemeinde besprochen, im Grundschulgebäude eine weitere Gruppe des Kindergartens St. Vinzenz einzurichten. Das Gesundheitsamt des Landkreises wurde gebeten, die vorhandenen sanitären Einrichtungen für Kleinkinder zu prüfen.

Von 1998 bis 2005 wurde das jetzige Klassenzimmer der Klasse 1 bereits von einer Außengruppe des Kindergartens St. Vinzenz genutzt. Dort wurden vor dem Neubau des Kindergartens im Jahr 2006 Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren betreut.

Nach den vorliegenden Bedarfsmeldungen ist die Einrichtung einer Kleingruppe mit verlängerten Öffnungszeiten mit 35 Stunden Öffnungszeit pro Woche für zwölf Kinder ausreichend, um die angemeldeten Kinder mit einem Betreuungsplatz zu versorgen. Die notwendigen Vorgaben des Kommunalverbandes Jugend und Soziales wurden dem Gemeinderat erläutert.

Der Gemeinderat stimmte der Einrichtung einer weiteren Kindergartengruppe für Kinder über drei Jahren im Gebäude der Grundschule zu und beauftragte die Verwaltung, die Übernahme der Betriebsträgerschaft mit der katholischen Kirchengemeinde zu verhandeln. Ziel ist es, in der zweiten Jahreshälfte 2022 die Kleingruppe in Betrieb nehmen zu können.

Mittelfristig plant die Gemeinde einen Anbau an das bestehende Kindergartengebäude in der Friedhofstraße 3, um dort einen weiteren Gruppenraum mit Nebenräumen einzurichten. Hierzu soll eine Entwurfsplanung erstellt werden.