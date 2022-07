Kindergarten-Erweiterung wird mit Festgottesdienst eingeweiht

Für das Kirchenpatrozinium der Wehinger Kirchengemeinde St. Ulrich hätte es wohl am Sonntag kein schöneres Ereignis geben können, als die Einweihung des Kindergarten-Erweiterungsbaus. Pfarrer Ewald Ginter zeigte sich voller Freude, als ihm die Kindergartenkinder im Festgottesdienst in der Kirche mit ihren schönen Stimmen sinnbildlich ein Haus bauten, um damit ihre Freude über den neuen Kindergarten zum Ausdruck zu bringen.

Im Anschluss daran warteten die Erzieherinnen um die Kindergartenleiterin, Gabriele Wellai, mit ihrem Team, Bürgermeister Gerhard Reichegger, Architekt Herbert Munz, Kinder und Eltern und auch der Musikverein Wehingen auf den symbolischen Akt der Schlüsselübergabe und das sich anschließende Fest. Hier sorgte der Musikverein Wehingen mit ihrem Dirigenten, Karl-Heinz Dreher, für stimmungsvolle Unterhaltungsmusik im Schulhof der Schlossbergschule.

Bürgermeister Gerhard Reichegger zeigte sich nachdenklich vom in der Kirche gesungenen Kinderlied „Habt ihr heute schon Danke gesagt“ und meinte, man habe heute wirklich doppelten Grund zu feiern. Er schilderte die nicht ganz einfache Geschichte dieses Neubaus, die besonders wegen der Corona-Pandemie eine etwas zögerliche Entwicklung genommen hatte, jetzt aber mit der Einweihung umso mehr ein wunderschönes Ergebnis zeitige. Aber gerade die Pandemie habe es ermöglicht, die finanzielle Zuwendung über 245 000 Euro zu optimieren. So habe man hochgerechnet etwa 1,9 Millionen Euro in den Neubau investieren müssen.

Architekt Herbert Munz, der diesen Neubau nach modernsten Gesichtspunkten konzipiert hatte, sprach von einer sehr guten Zusammenarbeit und gab der Hoffnung Ausdruck, dass sich im Kindergarten ein Wohlgefühl breit mache.

Pfarrer Ginter meinte, es habe zwar lange gedauert, aber umso schöner sei der Kindergarten geworden. Jetzt gelte hier das aus dem Markus-Evangelium stammente Wort: „Lasset die Kinder zu mir kommen…“ Kindergartenleiterin Gabriele Wellai, die übrigens vor kurzem ihr 40-jähriges Dienstjubiläum feiern und den größten Teil ihrer Laufbahn in St. Ulrich verbringen durfte, freute sich zusammen mit den Kindern über das neue Haus, das sie nun mit Leben erfüllen werden. Auch die brav und erwartungsvoll im Schatten sitzenden Kinder leisteten ihren gesanglichen Beitrag an diesem heißen Sommertag.

Das Team des Kindergartens Christkönig ließ es sich ebenfalls nicht nehmen, ihren Kolleginnen zum Neubau zu gratulieren. Und weil die Sonne an diesem Tag so schön schien, hatte er für alle Erzieherinnen eine „Sonnenblumen-Überraschung“ parat, bevor man sich gemütlich ein schattiges Plätzchen vor der Schlossbergschule suchen und sich an den leiblichen Genüssen und an der Musik des Musikvereins Wehingen erfreuten durfte.