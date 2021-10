Kindergarten erhält Spende der Netze BW

Einen Scheck in Höhe von 351 Euro hat dieser Tage Stephan Einsiedler, Kommunalberater der Netze BW an den Kindergarten St. Vinzenz in Deilingen übergeben. Die Summe setzt sich aus eingesparten Portokosten zusammen, so eine Pressemitteilung der Netze BW.

Um die Digitalisierung auch bei der Zählerstandserfassung zu fördern, habe der Stromnetzbetreiber die Kunden in seinen über 600 Konzessionskommunen dazu aufgerufen, den Stand ihres Stromzählers nicht mehr per Postkarte, sondern auf elektronischem Wege mitzuteilen. Ziel sei es, dadurch CO2 einzusparen, das beim Transport der Karten und bei der Papierproduktion zu Buche schlägt.

„In diesem Jahr haben wir im Regionalzentrum Heuberg-Bodensee die Aktion unter das Motto ‚Kinder‘ gestellt, die wegen Corona insbesondere durch geschlossene Betreuungseinrichtungen besonders zu leiden hatten. Darum haben wir angeregt, den Spendenbetrag Kindergärten zugutekommen zu lassen“, erklärt Stephan Einsiedler. Dieser Vorschlag wurde von der Gemeinde aufgegriffen. Mit dem Geld will der Kindergarten neue Spielfahrzeuge für die Verwendung im Außenbereich anschaffen.