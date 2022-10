Kindergarten Christkönig feiert Weltkindertag

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 20. September haben die Kinder und Erzieherinnen des katholischen Kindergartens Christkönig in Wehingen den Weltkindertag gefeiert. Der Weltkindertag ist ein in über 145 Staaten der Welt begangener Tag, um auf die besonderen Bedürfnisse der Kinder und speziell auf die Kinderrechte aufmerksam zu machen.

Bereits im Voraus haben Kinder und Erzieherinnen sich mit den Kinderrechten beschäftigt, und den Kindern von diesem Feiertag, der nur für sie gefeiert wird, erzählt. Ihnen war es wichtig, die Kinder in die Gestaltung und Planung, wie sie denn diesen Tag genau feiern wollen, von Anfang an miteinzubeziehen und alles dafür zu tun, die Wünsche der Kinder umzusetzen.

So gab es an dem Tag schon beim Eintreten in den Kindergarten die erste Überraschung: der Kindergarten war geschmückt und dekoriert, so wie es sich für einen Festtag gehört. Die Kinder wünschten sich auch ein gemeinsames Frühstück für alle, und natürlich durfte auch etwas Süßes in Form von Muffins und Creme nicht fehlen. Nach dem Frühstück waren alle Räume des Kindergartens geöffnet und die Kinder konnten sich selbst entscheiden, wo sie spielen wollen. Zum einen gab es ein Zimmer, in dem man kreativ werden konnte und verschiedene, außergewöhnliche Maltechniken angeboten wurden, in einem anderen Zimmer wurde etwas für die Sinne geboten. Besonders beliebt war unser „Tattoostudio“, in dem sich die Kinder Symbole aufmalen lassen konnten, und das Highlight war natürlich die Kinderdisco - stilecht mit Discokugel und Partymusik. Wem der Trubel zu viel wurde, der konnte sich natürlich auch zurückziehen und etwas „Normales“ spielen.

Die Kinder haben diesen Tag sehr genossen, und sich gefreut, dass es einmal nur um sie und ihre Wünsche ging. Wer am Kindergarten vorbei geht, der kann die wichtigsten Kinderrechte als kleine Plakate am Gartenzaun anschauen und lesen.