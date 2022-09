Kinderferienprogramm der Gemeinde Deilingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am 24. August machten sich 15 Kinder mit Herrn Bürgermeister Ragg und seinen Mitarbeiterinnen Frau Meboldt, Frau Meßmer und Frau Grimm in Privatautos auf den Weg zum Schaukelpfad nach Hechingen. Bei strahlendem Sonnenschein führte unser Weg zunächst vom Parkplatz bei der Stadthalle Richtung Innenstadt, wo uns schon die ersten Schaukeln und Wasserspiele erwarteten.

Bei 30 Grad Hitze ließ man natürlich keine Wasserschlacht aus. Vorbei an Stadt- und Burgansichten verlief der Schaukelweg zu einem Eiscafé, wo sich jedes Kind und auch die Erwachsenen ein Eis schmecken ließen. Danach führte eine längere Wegstrecke vorbei an Spielplätzen, Wohnanlagen und Bächen Richtung Barfußpfad. Dieser sehr aufwändig gepflegte Pfad wurde von den Kindern mit großer Begeisterung begangen. Am Ende des Barfußpfades, wie sollte es anders sein, wurde kräftig mit Wasser gespritzt. Nach einem kurzen Anstieg und noch mehr Schaukeln kamen wir dann wieder auf dem Rundweg am Ausgangspunkt an.

Die Kinder zwischen sechs und elf Jahren hatten ein Riesenspaß und waren nach dem Spielen und Toben weitestgehend ausgepowert und teilweise ziemlich nass. Leider verging die Zeit viel zu schnell.