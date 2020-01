Kinder lernen Achtung vor der Natur zu bekommen

Der Obst- und Gartenbauverein Reichenbach als Gastgeber und der Kreisverband Obst und Garten im Landkreis Tuttlingen haben am Samstagnachmittag Kindern im Alter von sechs bis neun Jahren einen Blick durchs „Fenster“ der Wintergeheimnisse der Natur und der Tier- und Pflanzenwelt ermöglicht. Das Interesse daran war zwar nicht übermäßig, aber die jungen Naturforscher, die diesen Geheimnissen auf die Spur kommen wollten, kamen voll auf die Kosten. Mitverantwortlich dafür waren Ranger Markus Ellinger vom Naturschutzzentrum Beuron und der Kreisvorsitzende Hans Weber.

Ellinger verstand es prächtig, die Kinder für die Natur zu sensibilisieren. Im „Handgepäck“ hatte er bekannte und weniger bekannte Tiere des Waldes, angefangen vom Fuchs, dem Dachs, dem Igel, dem Eichhörnchen, dem Wiesel und dem Siebenschläfer. Natur zum „Begreifen“ war angesagt, und parallel dazu bekamen die Kinder durch den Ranger Einblicke in die Lebens- und Verhaltensweisen dieser Tiere. Was sich im Wald so auf dem Boden bewegt auf der einen Seite, und was in die Lüfte abhebt, packte Ellinger in spannende Geschichten. Die Kohlmeise, Neuntöter und Mauersegler wurden den Kindern als Vertreter unterschiedlicher Verhaltensweisen im Winter näher gebracht. Dass der Mauersegler bestens fliegen, dafür aber kaum stehen kann, wurde nicht nur den Kindern, sondern auch den anwesenden Erwachsenen anschaulich erklärt.

Dann ging es auf Spurensuche im Wald. Hier erwies sich die dünne Schneedecke als idealer Fährtenbelag, denn hier hinterließen die Tiere des Waldes ihre Abdrücke, um dann von den Kindern identifiziert zu werden. Fraßspuren auf der einen und die Hinterlassenschaften der Tiere auf der anderen wurden den Kindern als wichtige Fährtenmerkmale näher gebracht.

Hans Weber übernahm im letzten Teil des Ausflugs in den Wald, den Kindern die Bäume und Sträucher näherzubringen. Er erläuterte, wie die jetzt schon vorhandenen Knospen das Frühjahr ankündigen, in dem der Wald seine ganze Pracht entfalten kann. So lernten die Kinder Achtung vor der Natur zu bekommen und nahmen die Erfahrung mit, beim Gang durch die Natur die Augen zu öffnen, um deren Schönheiten zu entdecken. Mit einer Bratwurst und einem aufwärmenden Getränk belohnte Gastgeber Leo Huber seine kleinen Naturfreunde. Am 8. Mai soll diese Aktion, dann zum Thema „Frühling“, in Denkingen fortgesetzt werden.