Kinder „löschen“ mit Begeisterung

Rund 35 Kinder haben am Samstag beim Ferienprogramm in Gosheim einen Riesenspaß gehabt. Vor allen Dingen das nasse Element, jener Stoff, mit dem sich Feuerwehren notgedrungenerweise beschäftigen müssen, übte eine besondere Faszination auf die Kinder aus. Einmal so richtig losspritzen und mit Volldampf einen Löschangriff starten, stand ganz oben auf der Hitliste der Kinder.

Aber auch die Technik begeisterte die Kids, vor allen Dingen der „Höhenflug“ mit der Drehleiter. Wer mehr seinem Spieltrieb folgen wollte, der konnte sich auf den Bobby-Car setzen und einen Slalomkurs absolvieren oder aber seine Geschicklichkeit beim Leiterlotto beweisen. Das Organisationsteam um Kommandant Joachim Weber gab sich alle Mühe, den Kindern ein paar schöne Stunden in den Reihen der Feuerwehr zu ermöglichen. Dass es dazu natürlich auch noch etwas zu essen und trinken gab, versteht sich von selbst.