Kinder fühlen mit Flutopfern und teilen

2500 Euro spendet der Kindergarten St. Vinzenz in Deilingen an die Betroffenen der Hochwasserkatastrophe im Juli im Ahrtal. Anlass war eine Sankt-Martin-Aktion.

„Unsere Lichter sollen zeigen: Keiner ist allein, jeder kann, auch, wenn er klein ist, wie Sankt Martin sein. Teilen, wie Sankt Martin, heißt auch: Mit dem Herzen sehen, wie St. Martin.“ Mit diesen Gedanken wollten die Kinder des Kindergartens Sankt Vinzenz in Deilingen hinsehen, wie es anderen geht, helfen, wo Hilfe gebraucht wird und teilen wie es der heilige Martin getan hat.

Kindergartenleiterin Jeanette Nikol war es möglich, Kontakt mit der Kita „Arche Noah“ in Bad Neuenahr Ahrweiler zu knüpfen. Dort ist nichts mehr, wie es war, alles ist in der Flutkatastrophe untergegangen, und der Schock sitzt immer noch tief, auch bei den Kindern. Die Kindergartenkinder sind derzeit nur „provisorisch“ in einem Gebäude untergebracht und es fehlt an allen Ecken und Enden.

Deshalb hat sich das Team des Kindergartens Sankt Vinzenz dazu entschieden, den Erlös des Martinsfestes, das am 14. November mit den Kindergartenkindern, ihren Eltern und Geschwistern auf dem Außengelände des Kindergartens gefeiert wurde, an die Kita „Arche Noah“ zu spenden. Auch örtliche Firmen und Familien wurden von Seiten des Kindergartens auf diese Spendenaktion aufmerksam gemacht.

„Ein herzliches Dankeschön, geht an alle, die diese Spendenaktion unterstützt haben“, so Nikol. Zusammen mit dem Erlös des Martinsfestes kam somit eine stolze Summe von 2500 Euro zusammen. Die Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens in Deilingen freuen sich sehr, den Kindern der „Arche Noah“ in Ahrweiler hiermit eine große Freude bereiten zu können.