Kinder freuen sich auf Kinoabend

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Der Sportverein Königsheim beteiligte sich in diesem Jahr ebenfalls wieder am Kinderferienprogramm der Gemeinde Königsheim. Dieses Jahr standen „Geschicklichkeitsspiele“ und „Open-Air-Kino“ auf dem Programm. Aufgrund des unbeständigen Wetters musste das Ferienprogramm allerdings kurzerhand in das Foyer der Festhalle verlegt werden, was der Stimmung aber keinen Abbruch tat. Los ging es um 17.30 Uhr. Mehrere SVKler nahmen die teilnehmenden Kinder in Empfang. Insgesamt sind 20 Kinder der Einladung des SVK gefolgt.

Zuerst wurden mit den Kids verschiedene Spiele gespielt, bevor es dann voller Aufregung zur Filmvorführung ins Untergeschoss der Festhalle ging. Dort wurden Turnmatten ausgelegt, damit es die Kinder auch bequem haben sollten. Wie es sich gehört, wurden sie während der Filmvorführung mit selbstgemachtem Popcorn aus der Popcornmaschine und mit Getränken versorgt.

Gegen 21 Uhr wurden die Kids dann wieder von ihren Eltern abgeholt. Es war ein sehr lustiger Tag, es hat Jung und Alt wieder sehr viel Spaß gemacht.