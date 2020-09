Kinder erleben Böttingen auf dem Pferderücken

Der Heimatverein in Böttingen hat bei seinem Kinderferienprogramm-Punkt die Dorfgeschichte mit Pferden erlebbar gemacht. Da es mehr Anmeldungen als Plätze gab, konnten nicht alle Kinder teilnehmen, denn aufgrund der derzeit geltenden Auflagen konnte der Verein nur mit maximal zehn Kindern dieses Angebot durchführen.

So hat der Heimatverein, mit tatkräftiger Mithilfe der Eigentümer und Reiter des „Buchhofes" in Böttingen (auch bekannt als „Schafhaus“) eine spannende Tour rund um Böttinger Sagen und Geschichten organisiert. Auf fünf Pferden, die durch die Besitzer geführt wurden, ging es in Zweier-Teams (ein Kind reitet, eins läuft – immer im Wechsel) erst einmal daran, die Pferde zu putzen und zu satteln. Ganz viele Schmuseeinheiten konnten die Pferde bei den Kindern ergattern.

Dann zog die kleine Karawane los und erfuhr durch Anton Huber viel Spannendes und Wissenswertes über zum Beispiel die Wasserversorgung für Böttingen und warum die Färberstraße auch „am Bach" heißt. Unten am Fridolinsbrünnele angekommen, hörten die Kinder, dass die Wasserversorgung nicht immer so einfach war wie heute. Es gab Zeiten, da wurde das Wasser streng rationiert und die Leute warteten sehnsüchtig auf Regen.

Anton Huber freute sich sehr darüber, dass die Kinder die Geschichten so interessant fanden und konnte viele Fragen der Kinder beantworten. Nun erfuhren die Kinder noch, warum es ein Gewann gibt, dass „Reicher Deifel" genannt wird.